Bullismo: oggi al campo scout "don Peppe Diana" di Dragoni (Ce) la tappa di @scuolasenzabulli del Corecom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevenzione in questi casi è davvero importante per don Davide Ortega, parroco dell'Annunziata di Dragoni e promotore del “campo estivo”, che ha sottolineato come "questo 'male' va a incidere nella vita quotidiana dei ragazzi in un momento di preadolescenza e adolescenza per cui è fondamentale agire prima che siano arrecati danni irreparabili. In parrocchia puntiamo a informare in men e famiglie sul tema del bullismo in modo che si possa creare una rete forte per combatterlo. Nel laboratorio emotivo che abbiamo realizzato impariamo a conoscere le emozioni, a esprimerle e a condividerle accettando che siamo fatti anche di emozione". All'iniziativa hanno partecipato anche Rocco Cassella e Rosanna Ferrara, consiglieri comunali di Dragoni e il dirigente scolastico Vincenzo Italiano. (Ren)