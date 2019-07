Regione Piemonte: giunta, 6 milioni per sport montani, 6 nuove sezioni nelle materne (2)

- Scuole per l’infanzia: su iniziativa dell’assessore Elena Chiorino è stata decisa per l’a.s. 2019/20 l’istituzione di 6 nuove sezioni di scuola dell’infanzia: a Oviglio (AL) causa chiusura della paritaria, a Occhieppo Inferiore (BI) e Perosa Argentina (TO) per l’incremento delle iscrizioni, a Fossano (CN) per adeguare il parametro numerico alunni/classe in presenza di situazioni di disabilità, a Campiglione Fenile (TO) in quanto potrebbe accogliere 8 alunni di Bricherasio, a Viguzzolo (AL) per l’offerta di un maggiore tempo scuola. Rifiuti della Liguria: una delibera presentata dall’assessore Matteo Marnati concede il nulla osta per il secondo semestre 2019 per il trattamento e il parziale smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla Liguria per un massimo di 56.030 tonnellate, di cui 56.000 prodotte nel territorio della Città metropolitana di Genova e 30 dal Comune di Triora. (segue) (Rpi)