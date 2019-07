Campania: Marrazzo (Pd), con piano per il lavoro Regione investe su giovani del Sud

- "La pubblicazione del bando per l'assunzione di 2175 dipendenti distribuiti tra Regione Campania ed enti locali, a detta di alcuni, sembrava impossibile, ma da ieri, questa opportunità lavorativa per migliaia di giovani è divenuta realtà. Si tratta di un passo concreto per offrire ai tanti giovani del sud, altamente qualificati e che spesso sono costretti a dirigersi altrove per lavorare, la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro, favorendo così l'ingresso di personale qualificato e professionalizzato nella pubblica amministrazione. Così si garantisce il vero efficentamento della macchina amministrativa". Così in una nota il presidente della commissione regionale Lavoro e Attività Produttive della Campania, Nicola Marrazzo. "È questa la vera sfida che l'amministrazione De Luca ha messo in campo: assumere personale dal profilo professionale altamente qualificato, il concorso prevede infatti l'assunzione a tempo indeterminato di 1650 diplomati e 524 laureati – ha spiegato - La palla adesso passa la Governo nazionale chiamato a correggere evidenti storture che riguardano la disciplina concorsuale, soprattutto per quanto riguarda la validità delle graduatorie sul lungo periodo". "Quelli messi a bando dalla Regione Campania sono concorsi con contratti a tempo indeterminato, che puntano sulla professionalizzazione dei dipendenti, permetteranno lo svecchiamento della macchina amministrativa e garantiranno l'accesso a personale giovane e preparato", ha concluso l'esponente Pd. (Ren)