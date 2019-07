Campania: Vaccaro (M5s), la sanità campana è al collasso

- “Quanto raccontato oggi dai giornali è inaudito. Il caso di Gabriele, che ha necessità di operarsi d'urgenza, e che non può curarsi perché in ben quattro ospedali napoletani, fra Fatebenefratelli, Pellegrini, Cardarelli e Ospedale del mare, non c'è un otorino nel pronto soccorso, fa riflettere. Le responsabilità del governatore De Luca sono gravissime. Non solo per come conduce la Sanità, ma anche nella scelta di chi gestisce gli ospedali”. Così in un post su Facebook il senatore del Movimento 5 stelle Sergio Vaccaro. “Le lunghe attese di Gabriele non nascono solo dagli organici sottodimensionati, ma da una turnazione completamente sballata dei medici a disposizione – si legge nel post - I manger ospedalieri sono scelti per benemerenze politiche e questi sono i risultati”. “Via la politica dalla Sanità! Vogliamo ospedali che garantiscano i diritti costituzionali, non strutture lasciate alla bulimia spartitoria dei sodali di De Luca”, ha concluso Vaccaro. (Ren)