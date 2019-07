Scafati (Sa): Sarconio (M5s), un patto del nazareno in salsa scafatese sulla nomina di Teresa Formisano (2)

- "Gli unici garanti - ha continuato Sarconio - potremmo essere solo noi che negli anni abbiamo dimostrato di essere la vera spina nel fianco di tutti, iniziando dall'ex amministrazione sciolta per camorra. Ormai la strategia è più che chiara: Pd e Forza Italia mirano a lasciarci fuori. Ma certo noi non staremo a guardare e combatteremo con ogni mezzo politico a nostra disposizione. La scelta della Formisano nella commissione elettorale, che ribadiamo è quella deputata alla scelta del metodo per l'individuazione degli scrutatori, è anche in forte contrasto con la loro linea, o almeno quella del segretario Michele Grimaldi, che ha sempre professato di volere il sorteggio. La Formisano già componente della commissione elettorale della scorsa amministrazione ha sempre contrastato il sorteggio per la scelta degli scrutatori. Si staranno preparando per le regionali e scegliere i loro beniamini come scrutatori? Noi ci opporremo affinché ciò non avvenga e che gli scrutatori siano scelti con il sorteggio: proporremo che siano avvantaggiate persone con disagio economico". "Pd e Forza Italia - ha concluso Sarconio - non avranno un gioco facile con noi, questo sia chiaro!”. (Ren)