Campania: Ciarambino (M5s), su caso Eav De Gregorio fugge dalla commissione Trasparenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giustificare la sua assenza - ha continuato Ciarambino - De Gregorio scrive che il tema sarà trattato anche in occasione della fantomatica audizione in commissione Trasporti del 18, di cui si è avuta comunicazione solo più tardi. Un salvacondotto creatogli per tutelarlo dalle domande di chi lo avrebbe costretto a rendere conto dello stato disastrato di Eav, in particolar modo della Circumvesuviana, così da mandarlo nella Commissione gestita dallo scagnozzo di De Luca Cascone, dove verranno tessute le lodi di uno dei settori più disastrati della Campania. Di fronte all'ennesimo episodio di arroganza che calpesta le istituzioni regionali, ci aspettiamo un intervento del presidente del Consiglio a tutela della commissione Trasparenza, oggi il più importante organi di controllo degli enti e delle partecipate regionali". (Ren)