Torino: Gribaudo, Rizzo Nervo (Pd) e Grimaldi (Luv) al Cpr, "detenuti in condizioni inaccettabili"

- Sopralluogo oggi al Cpr di Torino dei deputati Gribaudo, Rizzo Nervo (PD) e del Consigliere regionale Grimaldi (LUV). "Da anni ormai visitiamo il CIE (ora CPR) per monitorare le condizioni dei detenuti, nella convinzione che tali strutture vadano superate per molte ragioni - afferma Marco Grimaldi - . Il nostro sopralluogo di oggi ha rilevato numerose criticità. I detenuti sono 158 (su una capienza di 161) e in queste giornate caldissime vivono con l'impianto di raffreddamento rotto e i condizionatori del raffrescamento centrale non attivi. Trascorrono nel centro da 45 a 180 giorni e il 20% viene da una precedente detenzione in carcere. I numeri dell'organico sono totalmente insufficienti: vi è stata una riduzione che ha dimezzato gli operatori (4 dell'ente gestore di cui 2 notturni), accompagnati da esterni per l'assistenza primaria alla persona, la lavanderia, l'assistenza medica (grazie ai rapporti con l'Ospedale Martini), la consegna pasti e la spesa". (segue) (Rpi)