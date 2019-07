Torino: Gribaudo, Rizzo Nervo (Pd) e Grimaldi (Luv) al Cpr, "detenuti in condizioni inaccettabili" (2)

- "I mediatori di assistenza sociale, psicologica e legale sono stati ridotti drasticamente; l'ambulatorio medico che fino al 31 dicembre era aperto 24 ore al giorno, oggi ne garantisce solo 6; gli infermieri, da 9 per 180 persone, sono diventati 4 per 210; le ore di assistenza legale sono passate da 72 a 16 - prosegue Grimaldi - . Il fatto che Hossain Faisal, giovane bengalese senza fissa dimora segnato dalla vita di strada e da difficoltà psicologiche e comportamentali, sia morto per cause naturali non rende il fatto meno drammatico: un uomo è stato ritrovato al mattino privo di vita dopo più di 20 notti trascorse al caldo di una struttura inospitale come l'ospedaletto. Ho fiducia nel lavoro di indagine della Magistratura, dalla quale mi sono già recato per fornire alla Procura elementi notati durante la visita e che ritengo possano essere rilevanti. Resta il fatto che, fino a quando lo Stato non chiuderà queste strutture come chiediamo da anni, suo dovere è quello di mettere a disposizione le professionalità, che, per esempio, esistono nelle carceri, e le dotazioni necessarie a renderle luoghi dignitosi". (Rpi)