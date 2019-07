Scafati (Sa): Angrisani (M5s), protesta dei cittadini contro il sito di stoccaggio rifiuti della Helios

- "Questa mattina i cittadini di Scafati (Sa) hanno protestato contro i miasmi del sito di stoccaggio per rifiuti della Helios". Lo ha dichiarato la senatrice del M5s, Luisa Angrisani, in merito alla protesta di questa mattina avvenuta dinanzi ai cancelli della Helios. "Mi sono recata personalmente sul posto - ha proseguito Angrisani - per portare la mia solidarietà ai cittadini che vivono e soffrono i disagi causati dalla cattiva gestione del sito di stoccaggio per rifiuti ubicato in Via Galileo Ferraris. La manifestazione di protesta è stata del tutto legittima. L'aria è inquinata ed è messa a serio rischio la vivibilità e la salute di un'intera comunità. La Regione Campania, che rilascia le autorizzazioni, deve intervenire al più presto. Insieme al sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, al comandante dei carabinieri di Scafati, al parroco Don Giovanni e due rappresentanti dei cittadini, abbiamo incontrato l'amministratore giudiziario nominato dalla Procura di Nocera che ha il ruolo di gestire l'azienda. Ci ha rassicurato che è in atto un piano aziendale che ha lo scopo di ridurre sia i comuni che scaricano che le tonnellate presenti. Inoltre i piazzali saranno sgombrati dai rifiuti. Noi siamo vicini ai cittadini e vigileremo su quanto detto. Ringrazio il Consigliere Regionale Michele Cammarano per la presenza. Appena ieri, il consigliere Cammarano ha sporto l'ennesima denuncia al Noe, alla Regione Campania, all'Arpac, all'Asl e alla Procura per la grave situazione. L'ambiente e la salute vengono prima di tutto". "Chiederemo - ha concluso Angrisani - che venga convocato quanto prima una conferenza dei servizi per rivedere le autorizzazioni". (Ren)