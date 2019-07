Regione Piemonte: giunta, 6 milioni per sport montani, 6 nuove sezioni nelle materne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha inoltre deliberato: su proposta del vicepresidente Fabio Carosso, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, della fascia collinare del Rione Piazza di Mondovì (CN), che consentirà di salvaguardare un’area di valore estetico e che comprende significativi belvederi dai quali si godono ampi e caratteristici panorami; su proposta dell’assessore Luigi Icardi, l’adesione della Regione Piemonte alla gara interregionale gestita dalla Regione Lombardia per il servizio di trasporto di organi, tessuti biologici, equipes chirurgiche e di prelievo e di pazienti; su proposta dell’assessore Matteo Marnati, l’espressione dell’intesa regionale per l’autorizzazione del progetto di variante aerea all’elettrodotto a 132 kV Castello d’Annone-Felizzano, presentato da Terna Rete Italia, per consentire l’ampliamento del complesso industriale ex Laria della società F.lli Saclà a Castello d’Annone (AT). (Rpi)