Piemonte: trasporti aerei di organi e tessuti, Regione aderisce a gara della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha aderito alla gara interregionale, gestita dalla Regione Lombardia, relativa al servizio di trasporto aereo ala fissa 1 di organi, tessuti biologici, equipes chirurgiche e di prelievo e di pazienti. “Il Piemonte è da sempre una delle regioni all’avanguardia per i trapianti che consentono di salvare ogni anno molte vite umane. Con la delibera approvata oggi dalla Giunta- sostiene l’assessore Icardi- manteniamo un servizio fondamentale per consentire agli eccellenti professionisti che operano nel campo dei trapianti di continuare a svolgere il loro lavoro apprezzato e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale e contemporaneamente realizziamo un significativo risparmio. Un atto quindi che va nella direzione della maggiore efficienza, che sarà uno dei principali obiettivi dell’assessorato alla Sanità per i prossimi 5 anni". In Piemonte il coordinamento di tutte le attività di trasporto spetta all’Azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino che si avverrà della collaborazione con l’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (AREU).(Rpi)