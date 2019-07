Bullismo: oggi al campo scout "don Peppe Diana" di Dragoni (Ce) la tappa di @scuolasenzabulli del Corecom

- "Gli ultimi dati confermano che oltre il 50% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono stati vittime o hanno assistito a episodi di bullismo. Un risultato che deve far riflettere. Fenomeni che vanno combattuti con il supporto delle istituzioni e con la collaborazione dei ragazzi. Perciò dobbiamo essere sempre presenti nelle scuole e nei luoghi di aggregazione dei giovani per informarli sulle opportunità e sui pericoli del web. Ringrazio il Corecom della Campania per l'iniziativa di '@scuolasenzabulli' che sta portando avanti su bullismo e cyberbullismo con il ruolo determinante di AgCom e Polizia Postale che offrono uno straordinario supporto informativo e investigativo nelle campagne di sensibilizzazione". Lo ha dichiarato Flora Beneduce, consigliera regionale della Campania, intervenuta all'incontro organizzato dal Corecom Campania, presieduto da Domenico Falco, presso il campo scout "Don Peppe Diana" di Dragoni in provincia di Caserta. Per il primo cittadino del comune casertano, Silvio lavornia, "dobbiamo diventare tutti 'sentinelle di legalità' contro questo fenomeno partecipando attivamente alle iniziative di prevenzione. Internet è importante ma i giovani vanno indirizzati ad un uso consapevole, altrimenti si trasforma in uno strumento molto pericoloso e dannoso. Sono convinto che è necessario continuare organizzare incontri e dibattiti coinvolgendo oltre ai giovani anche le loro famiglie per studiare i temi del bullismo e del cyberbullismo". (segue) (Ren)