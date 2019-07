Campania: Ciarambino e Muscarà (M5s) firmano esposto per danno erariale contro 34 consiglieri (2)

- "Per due anni abbiamo pagato inutilmente, con le tasche dei campani, indennità aggiuntive al presidente della Commissione Passariello, pari a 1.485 euro mensili, e ai due componenti dell'ufficio di presidenza, Daniele (Pd) e Paolino (Fi), a cui sono state rispettivamente corrisposti 1.215 euro mensili – hanno puntualizzato - L'imbarazzo e la vergogna non solo hanno costretto alcuni di loro a starsene chiusi in casa, a partire dal presidente della stessa Commissione, Luciano Passariello, passando per i consiglieri Zinzi e Schiano di Visconti, quest'ultimo sistematicamente assente tranne quando si è votato per le famigerate proroghe”. “Mentre gli altri indagati si sono visti addirittura costretti a far chiudere la seduta del Consiglio anzitempo, facendolo cadere per mancanza di numero legale, così da evitare il protrarsi di un'agonia provocata da un'indagine di cui, oltre che ai magistrati contabili, dovranno rendere conto ai cittadini della Campania", hanno concluso. (Ren)