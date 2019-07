Cannabis: protocollo d’intesa tra Izsm e Comando Regione carabinieri forestale "Campania"

- È stato sottoscritto, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, a Portici (Na), il protocollo di intesa tra Izsm e il Comando Regione carabinieri forestale "Campania" che prevede una collaborazione finalizzata a potenziare le conoscenze, la formazione e le attività di controllo sulla cannabis. Il protocollo è stato siglato tra il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, e il comandante della Regione carabinieri forestale "Campania" generale di brigata, Ciro Lungo. La Legge 242/16 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" ha consentito, sul territorio campano, uno sviluppo della coltura e la diversificazione delle finalità produttive della filiera demandando all'Arma dei carabinieri, attraverso i Gruppi carabinieri forestale, lo svolgimento dei controlli in campo per verificare la liceità delle coltivazioni. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, da anni, è invece impegnato in attività di ricerca e analisi sui prodotti della filiera canapicola. "Attraverso il nostro personale specializzato – ha spiegato Antonio Limone - supporteremo i Carabinieri forestali sia nelle attività di campionamento nell'ambito regionale che nell'esecuzione delle attività analitiche presso i nostri laboratori accreditati". "Con questo protocollo – ha aggiunto - a livello regionale, mettiamo ordine in un quadro normativo complesso e individuiamo attività formative e procedure di controllo certificate in grado di gestire e condurre la filiera verso uno sviluppo solido e nella piena legalità". "Con la firma del protocollo con l'Izsm – ha specificato il gen. Lungo - si avvia, in concreto, la fase operativa dei controlli in campo sulle coltivazioni di canapa al fine di verificare la liceità delle varietà impiegate e il rispetto dei limiti di concentrazione del principio attivo, mediante il prezioso supporto di personale specializzato e dei laboratori dell'Istituto". (Ren)