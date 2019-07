Napoli: approvato il primo progetto di housing sociale in via Vigliena

- La Giunta comunale ha approvato, su proposta degli assessori Monica Buonanno e Carmine Piscopo, la delibera per la realizzazione del primo intervento di housing sociale per la città di Napoli e servizi annessi. Si tratterà di un progetto organico di ristrutturazione di edilizia residenziale sociale in via Vigliena che andrà a completare un più ampio piano di riqualificazione urbana. Il progetto approvato prevede la bonifica dell'area privata, la demolizione di un manufatto dismesso sito in via Vigliena, 35 e la realizzazione a parità di volume di un edificio di 5 piani che ospiterà 71 alloggi di edilizia residenziale sociale. Il 50% degli alloggi sarà locato a canone calmierato, mentre il restante 50% sarà venduto con piano di riscatto ai soggetti rientranti in categorie agevolate o locato con piano di riscatto. Si realizzeranno inoltre parcheggi seminterrati e a raso, spazi pubblici con internet point, aree verdi e terrazze ricreative. Il progetto sarà realizzato totalmente a carico del privato e senza contributo regionale. In merito l'assessore Piscopo ha dichiarato: "Con l'approvazione della delibera l'amministrazione de Magistris intende dare risposta all'esigenza sociale di edilizia residenziale attraverso la creazione di nuovi spazi di condivisione, partecipazione e riqualificazione urbana a risparmio energetico. Un intervento, dunque, di edilizia residenziale sociale, il primo a Napoli, che grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, ha il merito anche di riqualificare un importante parte del territorio di Vigliena restituendolo alla fruizione pubblica e collettiva". (Ren)