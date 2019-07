Regione Piemonte: voucher scuola, approvata graduatoria dei 42 mila beneficiari, investimento da 17 milioni

- È stata approvata dal Settore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte la graduatoria degli aventi diritto al voucher scuola 2019-2020, per un totale di 42 mila beneficiari. Con un investimento di oltre 17 milioni di euro tra fondi regionali e statali, sono state finanziate 39.037 domande per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, trasporti, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, e 2.928 richieste per il voucher iscrizione frequenza. Con l’approvazione della graduatoria già all’inizio del mese di luglio, la Regione sosterrà migliaia di famiglie piemontesi, in modo semplice e immediato, nell’affrontare parte spese necessarie al prossimo anno scolastico. Anche quest’anno sono previste maggiorazioni per gli allievi in possesso di certificazione per disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, esigenze educative speciali, e anche per gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie formative accreditate (per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione) residenti in Comuni marginal. (segue) (Rpi)