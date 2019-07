Sanità: in 20 giorni di attività robot Da Vinci Xi realizza 19 interventi in urologia e chirurgia (2)

- “L’arrivo del robot operatorio Da Vinci a Pozzuoli è per noi motivo di grande orgoglio – ha aggiunto il direttore dell’Asl Napoli 2 Nord - Tre anni fa, quando sono arrivato in quest’Azienda l’idea di introdurre la chirurgia robotica a Pozzuoli pareva a molti una sfida inimmaginabile. Oggi quell’idea è diventata realtà, grazie a tre anni di lavoro continuo effettuato dalle Direzioni, dai medici, dagli ingegneri, dagli amministrativi. Si tratta di un riconoscimento alla qualità del lavoro svolto”. La chirurgia robotica è considerata il “gold standard” per molti tipi di intervento, permettendo al chirurgo di operare con grande precisione, riducendo al minimo l’invasività e, conseguentemente, i tempi di degenza e recupero del paziente. Il robot Da Vinci in attività a Pozzuoli è di ultimissima generazione ed ha un costo di circa 2 milioni di euro. L’intero finanziamento è stato coperto da fondi ministeriali dedicati all’ammodernamento tecnologico e da fondi dedicati alle attività per la Terra dei fuochi. La tecnologia robotica, infatti, è particolarmente indicata nella chirurgia oncologica. Per illustrare i vantaggi che avranno i pazienti nell’utilizzo di questa tecnologia, l’Asl Napoli 2 Nord ha realizzato un video di presentazione pubblicato sui canali social e sul sito web dell’azienda. (Ren)