Campania: Ciarambino (M5s) su aeroporto Salerno, contro di noi De Luca s'inventa convegni

- "È esilarante osservare lo stato maggiore del Pd, almeno di quella porzione democrat dei burattini di De Luca, mentre si batte il petto da quando un governo, non certamente il loro, ha dato il via libera al progetto di rilancio dell'aeroporto di Salerno, sbloccando una situazione che è rimasta incancrenita per vent'anni. Sono trascorsi meno di 12 mesi, invece, da quando l'impegno di una efficiente filiera istituzionale, dal nostro Gruppo regionale ai portavoce in Parlamento, fino ai ministri del nostro Governo, ha messo fine allo stallo creato dalla malapolitica che ha avuto il suo principale esponente nel governatore e già sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Da giorni De Luca cerca di coprire i meriti del Movimento 5 Stelle, con eventi superflui e ridicole manifestazioni, come quella organizzata all'aeroporto di Salerno da quattro giovani militanti del Pd con in testa il figlio d'arte del consigliere regionale Franco Picarone". Lo ha dichiarato in una nota la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)