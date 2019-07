Campania: Ciarambino (M5s) su aeroporto Salerno, contro di noi De Luca s'inventa convegni (2)

- "Per riprendersi la scena – ha proseguito Ciarambino - De Luca ora organizza un comizio travestito da convegno per illustrare il masterplan di un aeroporto al cui posto, per ammissione dell'allora sindaco di Salerno, avrebbe preferito un campo di broccoli. Ed è paradossale che l'appuntamento si svolga proprio nelle sale del Comune di Salerno, da dove De Luca ha operato per anni al fine di impedire l'ingresso nella gestione dello scalo ai napoletani di Gesac, la stessa società a cui invece oggi dice di aver spalancato le porte”. “Comune di Salerno che, come riportato da fonti di stampa, partecipa al consorzio aeroporto con una quota di ben 87 euro, ovvero lo 0,00161% del capitale sociale relativo al 2018 e che negli anni passati è stato anche moroso verso la stessa società consortile – ha concluso la consigliera pentastellata - Sprovvisto di argomenti e di sostanza, non gli resterà altro che esibirsi in quella comicità patetica a cui, ahinoi, ci ha abituato". (Ren)