Regione Piemonte: Cirio, accelerata sull'autonomia, basta Torino-centrismo (2)

- Il presidente Cirio ha inoltre dichiarato: “Punteremo in modo forte sui fondi europei, utilizzandoli meglio e in modo più veloce, e in modo altrettanto forte ridurremo burocrazia e numero di leggi, oggi il Piemonte ne ha più di 800. E poi il lavoro, la salute, la casa, la sicurezza, le infrastrutture. Ci impegneremo per dare una risposta ai bisogni che i piemontesi sentono nella vita di ogni giorno e lavoreremo per una Regione dove il ‘Torinocentrismo’ non sarà sostituito dal ‘provinciacentrismo’ ma dove ogni angolo del nostro Piemonte avrà stesso ascolto e pari dignità”. (Rpi)