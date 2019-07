Sanità: Di Scala (FI), su isole campane De Luca e sindaci Pd non pervenuti

- "Le isole campane, Ischia, Capri e Procida, sono chiaramente aree disagiate ancorché non riconosciute tali e, soprattutto in termini di accesso ai servizi sanitari, il divario con la terraferma è intollerabile. Ciononostante, né il Presidente De Luca né i sindaci isolani del Pd hanno ritenuto di doversi presentare all'audizione convocata ieri ad Ischia su questi temi, testimoniando disinteresse o comunque scarso senso di responsabilità e rispetto istituzionale". Lo ha dichiarato la presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio Regionale campano Maria Grazia Di Scala. "Poiché sulle procedure per il riconoscimento alle isole campane dello status di 'zone disagiate' e sul progetto di teleconsulto dietro al quale si nasconde il governo regionale non c'è nessuna traccia, nessun riscontro concreto e documentale, – ha reso noto la presidente Di Scala – ho trasmesso alle Asl Napoli 1 e 2 e alla Direzione Generale regionale per la Tutela della Salute due distinte richieste di accesso agli atti per ricevere in tempi brevi tutta la relativa documentazione". "Leggeremo le carte e tireremo le somme auspicando che sia la volta buona perché De Luca e chi di dovere battano un colpo", ha concluso Di Scal. (Ren)