Torino: Embraco, Chiorino incontra proprietà, a settembre ripartirà la produzione

- Questo pomeriggio, nella sede di Riva presso Chieri (Torino), l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ha incontrato la proprietà della Ventures, ex Embraco, per fare il punto della situazione sulla riapertura dello stabilimento e la ripresa della produzione. Il Ceo, Ronen Goldstein, ha illustrato i progetti che riguardano le quattro nuove linee produttive della start up: assemblaggio di biciclette elettriche, di erogatori d’acqua, di macchinari per la produzione di robot destinati alla pulizia dei pannelli solari e di giochi educativi basati sull’elettronica. Goldstein ha garantito che due di queste linee (i dispenser dell’acqua e le biciclette) partiranno a settembre e a seguire, nel corso dell’autunno, saranno avviate le ultime due, quelle che interesseranno il maggior numero di lavoratori, per arrivare all’obiettivo del riassorbimento di tutti i circa 400 addetti. (segue) (Rpi)