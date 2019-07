Napoli: Vasquez e Borrelli (Verdi), fuori controllo il fenomeno dei concerti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella notte tra martedì e mercoledì, durante un sopralluogo in città, abbiamo riscontrato la presenza di un concerto abusivo per una promessa di matrimonio in larghetto Sant'Antonio Abate, a due passi da piazza Carlo III a Napoli. Dinanzi l'omonima chiesa è stato allestito uno spazio, senza alcuna autorizzazione, per l'esibizione di un cantante. Sul posto si è radunata una folla di persone che ha assistito all'esibizione che è proseguita ben oltre la mezzanotte". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il responsabile Ambiente del Sole che Ride Enzo Vasquez. "Oramai - hanno proseguito Borrelli e Vasquez - il fenomeno dei concerti abusivi è fuori controllo. Un'abitudine deprecabile che lede anche il diritto al riposo altrui. Purtroppo le necessità del prossimo non interessano agli incivili che, con prepotenza, si appropriano di pezzi di città per il loro diletto. Tale fenomeno rappresenta anche un potenziale pericolo a causa dell'aggregazione non autorizzata di persone che, in molti casi, sfocia in vere e proprie occupazioni della sede stradale con ovvi rischi per la circolazione e per il passaggio dei mezzi di soccorso. Abbiamo inviato una nota alla polizia municipale chiedendo un'attività serrata di contrasto al fenomeno". (Ren)