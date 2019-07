Campania: Ciarambino (M5s), su caso Eav De Gregorio fugge dalla commissione Trasparenza

- "Convocato in audizione per fare un punto sullo stato disastroso dei trasporti regionali su ferro, il presidente nonché direttore generale di Eav, Umberto De Gregorio ha preferito deragliare, come spesso accade ai treni che gestisce, snobbando la commissione Trasparenza e sostenendo di preferire la Commissione Trasporti, non a caso presieduta dalla 'sua' maggioranza, dalla quale sostiene di essere stato convocato per il giorno 18". Lo ha dichiara il presidente della commissione speciale Trasparenza e consigliera del Movimento 5 stelle alla Regione Campania Valeria Ciarambino, alla luce della comunicazione del presidente Eav relativa all'assenza all'audizione convocata per il pomeriggio di oggi. "Purtroppo - ha proseguito Ciarambino - il plenipotenziario dei Trasporti di De Luca ha commesso un grave errore. Dalla commissione Trasporti la convocazione è partita solo qualche ora dopo la comunicazione di De Gregorio sulla sua annunciata assenza. Nella sua frettolosa e goffa strategia di sfuggire alle domante della commissione Trasparenza e dei due consiglieri che hanno richiesto l'audizione odierna, Tommaso Malerba e Vincenzo Viglione, De Gregorio ha annunciato la sua presenza un'altra audizione senza che questa fosse stata ancora formalizzata". (segue) (Ren)