Campania: A. Cesaro (FI), su caso Circumvesuviana De Gregorio mente e chi lo difende ne è complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rendiconto di produzione condanna senza appello la Circumvesuviana ma De Gregorio afferma che il servizio è nettamente migliorato; la commissione Trasparenza si occupa di società partecipate ma De Gregorio afferma che non ci azzecca con l'Eav. Due dichiarazioni, oggi, due balle". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, per il quale "l'unica parola che i pendolari Circum avrebbero voluto ascoltare oggi, De Gregorio non l'ha detta – ha proseguito Cesaro – dimissioni. Ma di questo passo ci arriveremo". "Quanto all'audizione alternativa in commissione Trasporti, evidentemente organizzata per consentirgli di giocare in casa - ha ironizzato Cesaro - c'è solo da capire se non se la sia autoconvocata direttamente il presidente-amministratore De Gregorio". "Di certo chi difende l'indifendibile - ha concluso Cesaro - dentro o fuori il Pd, ne è complice". (Ren)