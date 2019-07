Napoli: oggi al circolo Pd Bagnoli l'incontro "Crisi del Lavoro in Campania" con Damiano e Daniele (2)

- "Come istituzioni - ha concluso il consigliere Daniele - non possiamo stare a guardare e dobbiamo, tutti insieme, lavorare affinché la nostra terra non venga più martoriata e riesca a risollevarsi dalla crisi in cui è stata gettata". Cesare Damiano nel chiudere i lavori ha dichiarato: "La situazione della crisi industriale e dell'occupazione in Campania è inequivocabile. Secondo dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere, nei primi tre mesi del 2019, in Campania, hanno chiuso 137 imprese al giorno, di cui poco più di 19 individuate come artigiane. Questi numeri presentano un saldo negativo, nel rapporto tra aperture e cessazioni di attività, pari a 1.474 unità. Si tratta di una situazione che contrasta duramente con la narrativa governativa sull'occupazione e si sposa invece, con coerenza, con la quantità di crisi industriali irrisolte che giacciono presso il Mise. Quello della Campania è un tassello preoccupante della situazione critica della produzione e, perciò, dell'occupazione reale nel nostro Paese." (Ren)