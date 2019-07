Napoli: Borrelli (Verdi), rilevatori di impronte digitali negli ospedali contro i furbetti del cartellino

- "Riteniamo la misura del rilevatore di impronte digitali un metodo valido per tentare di contrastare con maggiore efficacia i fannulloni e i furbetti che rubano lo stipendio nelle strutture pubbliche, facendo strisciare il badge a qualche collega compiacente. Questo sistema tutela anche coloro che svolgono correttamente il proprio lavoro. Seguiamo con particolare attenzione l'iter del regolamento previsto nella nuova 'legge Concretezza' che introduce il nuovo metodo di verifica dell'accesso al lavoro". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Da tempo - ha proseguito Borrelli - abbiamo chiesto l'installazione dei dispositivi in tutti gli ospedali della Campania. Abbiamo inviato una nota alle Asl e alle aziende sanitarie autonome per chiedere notizia delle strutture che sono state dotate dei rilevatori e dei presidi per i quali è prevista l'installazione a stretto giro. Nelle more dell'approvazione della nuova norma che introduce tale metodo di verifica in tutti gli uffici pubblici è necessario provvedere in maniera prioritaria nei nostri ospedali". "Troppo spesso - ha concluso il consigliere - abbiamo assistito a scandali legati alla presenza di furbetti del cartellino nelle strutture sanitarie. In luoghi dove si lotta per salvare la vita alle persone c'è bisogno di una forza lavoro presente e leale nei confronti dell'ente per cui lavora". (Ren)