Regione Piemonte: Ruzzola (FI), priorità autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sappiamo da dove partiamo e il Piemonte che ereditiamo dalla precedente Giunta di centrosinistra. Lo sanno anche gli elettori piemontesi che, non a caso, ci hanno premiato con un risultato elettorale straordinario. Ecco perché sono sicuro che il nostro presidente Alberto non volterà lo sguardo indietro, come fatto in passato dai nostri predecessori, non cercherà giustificazioni guardando all’eredità lasciataci dai nostri predecessori, non aspetterà l’ultimo per risolvere le annose criticità del Piemonte, come peraltro fatto da Chiamparino e compagni con l’abolizione ticket in zona cesarini, lasciando i conti da pagare ai chi arriva. Le nostre priorità saranno incentrate sull’ottenimento dell’autonomia differenziata: ci tengo a ricordare che l’ordine del giorno che ha avviato la procedura di contrattazione con Roma per maggiori competenze e risorse è stato presentato dal nostro Gruppo nella scorsa legislatura". Ad affermarlo in Consiglio regionale il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte, Paolo Ruzzola, durante la presentazione del programma della Giunta Regionale pronunciato dal neo presidente Alberto Cirio. (segue) (Rpi)