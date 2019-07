Regione Piemonte: il 17 luglio Cirio e assessore Gabusi da Toninelli, sul tavolo Asti-Cuneo e Terzo valico (2)

- Altro tema sul tavolo sarà la ridefinizione della programmazione pluriennale nazionale che riguarda il territorio piemontese, con l’identificazione delle opere prioritarie a partire dai contenuti delle precedenti intese e accordi, soprattutto per gli interventi strategici. "Abbiamo chiesto al ministro Toninelli questo incontro per affrontare le problematiche di infrastrutture strategiche per il Piemonte, ma che risultano in fase di stallo o forte rallentamento - sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - Chiederemo uno sblocco rapido, perché sono opere già approvate e finanziate, fondamentali per la ripresa economica e lo sviluppo occupazionale della nostra regione. Non parleremo di Tav, opera su cui il dialogo è invece con il premier Conte e il vice premier Salvini". (Rpi)