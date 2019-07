Torino: Embraco, Chiorino incontra proprietà, a settembre ripartirà la produzione (2)

- La proprietà ha depositato in Regione una richiesta di adesione a un bando di formazione “on the job”, che comporta un cofinanziamento delle spese sostenute per la riqualificazione del personale e ha chiesto all’assessore un accompagnamento all’apertura di credito da parte degli istituti bancari. “Questo ci consente – ha dichiarato l’assessore – un monitoraggio dell’andamento della situazione. Da parte pubblica, perché se il progetto verrà ritenuto valido la Regione farà la sua parte, stanziando i fondi necessari. Da parte privata, perché la linea di credito da parte delle banche sarà aperta se il piano sarà considerato sostenibile. Seguirò costantemente la vicenda, per verificare che gli impegni e le scadenze che ci sono state prospettate oggi vengano rispettate, avendo sempre come obiettivo fondamentale la tutela dei lavoratori”. (Rpi)