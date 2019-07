Lavoro: Trezza (Pap), Di Maio ha promesso agli Apu le risorse necessarie all'assunzione (2)

- I 30 amministratori locali e le rappresentanze sindacali hanno esposto le problematiche che hanno impedito agli enti di gestire la situazione dei lavoratori impiegati nelle Attività di pubblica utilità, pur essendo indispensabili ai Comuni. I 30 sindaci campani presenti al tavolo hanno deciso, di concerto con i tecnici presenti, di inoltrare nei prossimi giorni una relazione sugli ostacoli normativi ed economici che impediscono le assunzioni anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. "Vogliamo ringraziare il ministro Di Maio per non aver voltato le spalle a questi lavoratori, a differenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca – si legge nel comunicato di Potere al popolo - Siamo soddisfatti dell'apertura del ministro e siamo fiduciosi del prosieguo positivo della trattativa. È necessario lavorare tutti con la serietà che si conviene quando si parla del destino di tremila famiglie”. “Come Potere al Popolo ci sentiamo di dire che ancora una volta ha vinto la lotta nonostante l'indifferenza della regione Campania. La lotta continuerà", recita in conclusione la nota. (Ren)