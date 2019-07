Campania: Nappi (Associazione Nord Sud) su Piano lavoro, De Luca chiarisca se sono posti lavoro o tirocini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni santo giorno Vincenzo De Luca rivendica i ‘posti di lavoro’ nella Pa che pioveranno sui giovani della Campania grazie al suo ‘Piano lavoro’. Dovevano essere 10mila, sono diventati meno di 2mila". Così in una nota Severino Nappi, presidente dell’Associazione Nord Sud. "De Luca continua a non chiarire se i Comuni, dopo aver ospitato i giovani che partecipano al corso, saranno obbligati ad assumerli o no - ha aggiunto - La Convenzione che gli Enti hanno firmato non lo prevede. Non solo leggendo il bando, si scopre che la quasi totalità delle Amministrazioni coinvolte è sottoposta a procedura di dissesto: in base alla vigente normativa non potrebbero procedere a nuove assunzioni”. “De Luca vuole chiarire ai ragazzi interessati se queste Amministrazioni hanno ottenuto le relative autorizzazioni oppure è tutto incerto? – ha chiesto Nappi - Insomma, dopo tanta pubblicità, l'unica cosa sicura è che la Regione si avvia a spendere quasi 10 milioni di euro pubblici in lezioni, docenti, assistenti, controllori ecc., secondo il modello, caro alla vecchia politica, della formazione per i formatori. Il resto lo scopriremo dopo le elezioni regionali”. “Insomma, l'odore di frittura resta appiccicato addosso a De Luca", ha concluso. (Ren)