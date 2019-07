Piemonte: Anaao Assomed, inaccettabile affidarsi ai privati per compensare carenze di medici (2)

- "I Medici dipendenti del SSR chiedono risposte per sostenere i loro ospedali, per ripagarli dei loro sforzi, dopo anni di tagli e sacrifici. Chiediamo che vengano prima percorse tutte le strade possibili, che permettano alla sanità pubblica di affrontare la crisi senza appoggiarsi al privato accreditato. In Piemonte vi sono circa 300 medici al quarto e 300 al quinto anno di specialità che potrebbero essere assunti con il Dl Calabria. Vi sono specialisti disposti a coprire turni a gettone (art.55) in altre ASL. Vi sono colleghi del 118 disponibili ad eseguire turni in Dea. Vi è una rete ospedaliera da rivedere. Vi è una rete territoriale da rivedere. Vi sono almeno 500 “camici grigi” che si trovano in situazione di impossibilità lavorativa. Vi sono richieste, come i learning Hospital, che si possono avanzare al tavolo di confronto Stato-Regioni. Vi sono colleghi che non migrerebbero all’estero o nel privato se avessero un contratto adeguato e la possibilità di progressione di carriera. Se è vero che al paziente non interessa se chi lo visita è un medico pubblico o privato, questa differenza dovrebbe invece interessare a chi governa la Regione, soprattutto se la visita avviene a carico della finanza pubblica". (Rpi)