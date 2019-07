RPT - Campania: Di Scala (FI), su questione sanità la Regione si nasconde dietro Teleconsulto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ischia, Capri e Procida chiedono medici specialisti, infermieri e posti letto in strutture adeguate". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI) a poche ore dall'inizio della seduta Di audizione convocata a Ischia sulle problematiche e le criticità del servizio sanitario regionale delle isole campane, commentando l'annuncio del via libera al Progetto Isole con Teleconsulto. "Se - ha proseguito Di Scala - a fronte dei quasi 5 milioni Di euro dei fondi nazionali stanziati per ridurre il gap delle isole campane con la terraferma la risposta è il teleconsulto, cioe' il nascondersi della Regione dietro una videochat collegata con qualche bravo medico, spero almeno allacciata ad un sistema Di monitoraggio clinico del paziente, stiamo freschi. Non metto in dubbio il ruolo e la funzione della comunicazione in sanita' ma, premesso intanto l'inspiegabile ritardo anche su questo, visto che gli introvabili decreti del commissario ad Acta sono datati 2016, ma introvabile e' anche il decreto Di affidamento a Soresa del 2018, l'entusiasmo del governo regionale appare davvero fuori luogo. Fuori luogo perché mi riesce difficile immaginare l'accessibilità del sistema per una popolazione anziana magari affetta da patologie temporaneamente o definitivamente invalidanti; fuori luogo infine rispetto alle reali esigenze Di località prestigiose trattate alla stregua delle peggiori periferie abbandonate". "Volendo rilevare poi - ha concluso Di Scala - anche la tempistica dell'annuncio, siamo al teleinsulto". (Ren)