Sanità: De Luca visita nuovo reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Pozzuoli (Na)

- Si è tenuta oggi alle 12 la visita del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na). Nel corso dell'incontro il direttore generale Antonio d'Amore ha accompagnato il presidente nei reparti di Cardiologia – Utic, di terapia intensiva e di medicina d'urgenza, illustrando le nuove strutture e i nuovi servizi attivati. Presso il reparto di cardiologia - centro hub nella rete regionale per la gestione dell'infarto acuto – il primario Gerolamo Sibilio ha descritto la nuova sala sterile destinata all'impianto di apparecchi di elettrofisiologia e al trattamento delle aritmologie. Questa nuova struttura – in funzione da qualche settimana – permetterà ai cardiologi di effettuare ablazioni, di impiantare pacemaker e defibrillatori senza dover occupare le sale operatorie destinate agli interventi chirurgici. Il reparto di terapia intensiva diretto dal primario Francesco Diurno è stato completamente rinnovato, permettendo la realizzazione di una sala sterile per l'effettuazione in ambiente protetto di interventi di trachiostomia, posizionamenti di peg e accessi venosi centrali. Anche in questo caso, la realizzazione di tale struttura permetterà ai sanitari di non dover utilizzare le sale operatorie dedicate agli interventi di maggiore complessità. (segue) (Ren)