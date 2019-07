Trasporti: Cesaro (FI) su Circumvesuviana, raddoppiano soppressioni e ritardi e De Gregorio si triplica lo stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circumvesuviana, treni da incubo. La stampa svela i dati dell'ultimo consuntivo di produzione dell'Eav: raddoppiano le soppressioni delle corse e dei minuti di ritardo. Sarebbe questo il miracolo rivendicato da De Gregorio? Attaccato alla poltrona per non tornare a fare il maestro di scuola, cosa aspetta a dimettersi? Vi sembra eticamente giusto che con questi risultati disastrosi il manager si triplichi lo stipendio percependo quasi 200.000 euro? A me, NO. #degregoriodimettiti". Così in un post su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro commentando i dati sul consuntivo di produzione dell'Eav diffusi oggi dalla stampa. (Ren)