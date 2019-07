Regione Piemonte: al via procedure per nuovi garanti dell'infanzia e dei detenuti

- Sono iniziate le procedure per la nomina dei nuovi Garanti regionali in scadenza, quello per l'infanzia e l'adolescenza e quello delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’ambito del territorio della Regione Piemonte. Sono alcune delle nomine contenute in tre comunicati pubblicati sul bollettino ufficiale piemontese (Burp n. 27 del 4/7/2019) e nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. Tra gli altri enti in scadenza, le Agenzie Territoriali per la Casa (Atc), il Consorzio per il Sistema Informativo Regionale (Csi Piemonte) e l’Istituto di Ricerche economico e sociali (Ires). Attualmente la Garante per l’infanzia, Rita Turino, conclude il suo mandato con il termine della legislatura mentre, quello per i detenuti, Bruno Mellano, scade nel secondo semestre dell’anno in corso. I bandi e tutte le informazioni necessarie per eventuali candidature per i garanti o gli altri organismi in scadenza, sono disponibili presso gli uffici della Commissione consultiva per le nomine e nell’area dedicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale. (Rpi)