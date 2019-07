Campania: Ciarambino e Muscarà (M5s) firmano esposto per danno erariale contro 34 consiglieri

- "Se solo ci avessero dato ascolto tutte le volte in cui, Regolamento e Statuto alla mano, gli abbiamo dimostrato che le proroghe concesse alla Commissione regionale d'inchiesta sulle Partecipate erano palesemente illegittime, oggi quei consiglieri regionali di centrodestra e di centrosinistra finiti nell'indagine della Corte dei Conti non avrebbero avuto quelle facce tristi e preoccupate che abbiamo visto oggi sfilare nell'aula del Consiglio. Non solo erano tutti consapevoli che votando quelle proroghe avrebbero compiuto un atto illegittimo, ma li avevamo anche avvisati che, se avessero continuato a votare quella porcata, che di sei mesi in sei mesi di proroghe illegittime è durata due anni e sessanta giorni, con un danno per le tasche dei cittadini di oltre 300mila euro, avremmo denunciato tutto alla Corte dei Conti. Ci domandiamo allora per quale ragione hanno voluto comunque correre il rischio di finire in un'indagine, annunciata e inevitabile. Che interesse avevano centrodestra e centrosinistra a mantenere in piedi una struttura inutile e che, come abbiamo scritto fin dal primo momento alla presidente del Consiglio D'Amelio, anche lei indagata, duplicava le attività della commissione Trasparenza?". Così le consigliere regionali della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino e Maria Muscarà, firmatarie, assieme ad altri colleghi del Gruppo regionale, dell'esposto che ha fatto partire l'indagine della Corte dei conti per danno erariale nei confronti di 34 consiglieri regionali. (segue) (Ren)