Sport: Universiade, Regione Piemonte disponibile a ospitare edizione 2025 (2)

- La lettera al vertice del Centro Universitario Sportivo Italiano auspica infine che "la disponibilità del Piemonte sia accolta con favore e che si possa quanto prima condividere nel dettaglio la nostra proposta" Commentano il presidente Cirio e l'assessore allo Sport Ricca: "Questa candidatura vuole essere un’occasione di sviluppo per il nostro territorio, di nuova vita per gli impianti delle Olimpiadi di Torino 2006 ma anche un’opportunità di lascito per chiunque abbia bisogno di strutture all’avanguardia da utilizzare in futuro. Sia le Olimpiadi che le Universiadi sono diventate parte integrante del dna piemontese. Basti pensare che ogni edizione dei giochi tra atenei fa partire simbolicamente la sua fiaccola proprio da Torino. Candidarci per ospitare l’edizione del 2025 delle Universiadi è quindi una scelta importante e fortemente voluta". (Rpi)