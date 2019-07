Ischia (Na): Urraro e Borrelli (Verdi), bene il blitz contro gli abusivi sulla spiaggia dei Maronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti dell'operazione di 'alto impatto' condotta dai carabinieri sulla spiaggia dei Maronti a Barano, una delle più famose dell'isola di Ischia (Na)". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che Ride per l'isola di Ischia Mariarosaria Urraro. "I militari - hanno proseguito Borrelli e Urraro - sono intervenuti per liberare l'area dai venditori abusivi, sequestrando merce per 500 euro e irrogando sanzioni per 3500 euro. Già a maggio avevamo denunciato la presenza dei venditori abusivi ai Maronti alla Guardia di Finanza, chiedendo di intervenire. Ora finalmente assistiamo al ripristino della legalità. Occorre liberare le spiagge dai fenomeni di illegalità. Tali figure creano un danno di immagine alla spiaggia e all'intera isola, trasformando i Maronti in un bazar. Spesso e volentieri si appropriano di muretti e panchine, allestendo dei veri e propri mercatini. Un commercio che avviene in spregio alle regole e al fisco, in maniera del tutto illegale". (Ren)