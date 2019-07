Napoli: oggi al circolo Pd Bagnoli l'incontro "Crisi del Lavoro in Campania" con Damiano e Daniele

- Al circolo Pd di Bagnoli si è svolta oggi una iniziativa promossa dal circolo e dai Giovani Democratici, sulla "Crisi del lavoro in Campania" a cui hanno partecipato il consigliere regionale Pd Gianluca Daniele, il segretario regionale del Pd Leo Annunziata e la segretaria dei Gd Ilaria Esposito. A fare gli onori di casa il segretario del circolo, Luca Agrillo che ha introdotto l'iniziativa. Sino intervenuti, tra gli altrii segretari di Cgil, CISL e Uil. Ha concluso i lavori Cesare Damiano. Durante il suo intervento il consigliere regionale Gianluca Daniele ha dichiarato: "Negli ultimi giorni la Campania è precipitata in una spirale di crisi industriali e licenziamenti. Una situazione drammatica che va a rendere ancor più grave un panorama già pieno di vertenze, chiusure e ore di cassa integrazione. Whirlpool, Mercatone Uno, Jabil, i cui delegati sono intervenuti a questa iniziativa, raccontando le storie di crisi delle loro aziende, sono solo gli ultimi di una lunga lista. Non a caso il 18 giugno si è tenuto un Consiglio monotematico sulle crisi industriali in Campania, voluto da me e in cui abbiamo richiesto un tavolo permanente sulle crisi presso il Ministero del Lavoro. È ormai innegabile che ci troviamo in questa situazione anche a causa delle scelte scellerate del governo centrale e dell'assenza totale di politiche industriali. Fino a poco fa l'obiettivo principale era quello di portare lavoro al sud, costruendo nuove opportunità e il Piano Lavoro della Regione Campania è stato pensato proprio su questa necessità, oggi, invece, ci troviamo soprattutto a dover tutelare il lavoro che c'è e che, poco alla volta, ci sta sfuggendo di mano". (segue) (Ren)