Droga: traffico di stupefacenti nel casertano, 10 arresti tra i "Casalesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna, in diversi Comuni della provincia di Caserta, i militari del Nucleo investigativo di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Dda, nei confronti di 10 persone, di cui otto in carcere e due agli arresti domiciliari. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 Dpr 309/90), con l’aggravante della metodologia mafiosa, prevista dall’ art 416 bis. 1 c.p. Il provvedimento restrittivo giunge a conclusione di un’attività investigativa posta in essere dal citato Reparto sotto il coordinamento della Dda di Napoli, iniziata nel 2015 e terminata nel luglio 2016, che ha consentito di ritenere che Teresa Vitolo, coniugata con Carlo Del Vecchio, detto“Carlino”, attualmente detenuto in regime di 41 bis, nonché sorella di Massimo Vitolo, anch’egli elemento di spicco del clan dei “Casalesi”, insieme a Fusco Stefano, cugino del noto affiliato al clan dei “Casalesi” Maurizio Fusco, si sono adoperati per promuovere un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. (segue) (Ren)