Lavoro: Trezza (Pap), Di Maio ha promesso agli Apu le risorse necessarie all'assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto quest’oggi presso il Ministero del lavoro il tavolo sulla vertenza Apu in Campania richiesto da Usb. Circa 300 i lavoratori in presidio, in attesa della decisione. Presente a sorpresa il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che ha annunciato l'imminente pubblicazione del Decreto lavoro, in cui si affronterà anche la vertenza Apu prima che finisca l'estate. "Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha assunto un impegno importante con gli Apu dichiarando che si troveranno le risorse necessarie per l'assunzione dei lavoratori – ha spiegato Davide Trezza, coordinatore nazionale Potere al Popolo e responsabile della federazione del sociale Usb Salerno – L'intervento del Ministero riguarderà l'adeguamento delle piante organiche della Pubblica amministrazione che al momento funzionano con un numero di unità ridotte a causa del blocco delle assunzioni e dei vincoli di spesa. Ha inoltre aggiunto che ciò richiederà un intervento di tipo normativo ad hoc". Presenti Fabia D'Andrea, vice capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ugo Menziani, direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e Francesco Vanin, consigliere per le imprese, le crisi di impresa e del lavoro. (segue) (Ren)