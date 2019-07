Regione Piemonte: Grimaldi (Lev), maggioranza rifiuta di discutere di emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima seduta, dopo l'insediamento di lunedì 2 luglio, del nuovo Consiglio Regionale piemontese. All'apertura della seduta, il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi Marco Grimaldi ha chiesto (come previsto dal regolamento) l'inserimento all'ordine del giorno di un testo sulla dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale. Il primo voto del nuovo Consiglio Comunale è stato contrario, la maggioranza guidata da Alberto Cirio ha rifiutato di aprire la discussione a questi temi. “Non sorprende che la destra continui anche in Piemonte sulla linea 'negazionista' nei confronti dell'emergenza climatica - dichiara Grimaldi - . Credo che presto i ragazzi e le ragazze di Fridays For Future verranno a bussare alla nostra porta, anzi lo spero proprio". Nel proprio intervento in aula, Grimaldi non ha fatto sconti alla maggioranza e alle esternazioni “sensazionalistiche e sbruffoncelle” di alcuni esponenti, pur riconoscendo la dura sconfitta del centrosinistra, che “non si può archiviare solo con il trend di crescita al cubo della 'Lega Italia' firmata Salvini”. (segue) (Rpi)