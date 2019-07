Bullismo: oggi la tappa al "Villaggio di Dio" di Calvizzano (Na) della campagna "@scuolasenzabulli" del Corecom

- "La campagna contro bullismo e cyberbullismo non conosce sosta. Anche nel periodo estivo saremo insieme ai ragazzi della nostra regione per sensibilizzarli sull'importanza di denunciare ogni episodio sospetto di cui sono vittime o anche semplicemente testimoni. Nei primi cinque mesi del 2019 si è abbassata l'età media dei minori che hanno dichiarato di aver subito atti di bullismo. In sei di questi casi le vittime hanno addirittura meno di nove anni. Un campanello d'allarme da non sottovalutare che ci spinge a proseguire nella nostra attività di informazione e prevenzione anche oltre il calendario scolastico". Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, annunciando il primo appuntamento estivo che si terrà oggi alle 17 presso il campo estivo "Villaggio di Dio" di Calvizzano (Na) in via Galiero. Organizzato in collaborazione con la Parrocchia San Giacomo Apostolo di Calvizzano su iniziativa del parroco, don Ciro Tufo, e del viceparroco, don Daniele Piccolo, l'evento vedrà tra i protagonisti anche il presidente campano dell'Associazione nazionale sociologi, Domenico Condurro e la sociologa Sonia D'Antoniodella cooperativa sociale "Rifless". (Ren)