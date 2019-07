Sarno (Sa): Crescenzo, contro degrado area Pip è arrivato il momento di agire (2)

- "Una buona amministrazione - ha sottolineato il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno - deve essere al fianco degli imprenditori perché loro possono essere il vero volano per la nostra città, ma finora non è stato così. La politica non può restare a guardare ma deve agire per quanto è nelle sue competenze. Non possiamo permettere che aziende importanti che hanno investito a Sarno debbano lasciare il nostro territorio ma, anzi, dobbiamo metterle in condizioni di lavorare con tutti i confort e nella massima sicurezza. L’area industriale di notte deve essere completamente chiusa e videosorvegliata e bisogna fare fronte comune contro l’emergenza criminalità. Inoltre, di notte l’area industriale diventa zona a luci rosse, oltre ad essere un luogo dove sversare rifiuti, con strade dissestate, tombini mancanti”. “Sono al fianco degli imprenditori - ha concluso Crescenzo - e mi batterò nelle sedi opportune affinché l’area industriale di Sarno possa diventare il fiore all’occhiello del nostro territorio e con il passare degli anni che possa dare quanto più lavoro possibile ai giovani sarnesi”. (Ren)