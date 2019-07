Trasporti: Amato (Pd), attacchi di Cesaro e De Gregorio sono pura strumentalizzazione (2)

- "Gli sfugge che si è dovuto analizzare e smontare un pezzo alla volta quel disastro – cresciuto per anni nella totale indifferenza politica della maggioranza a cui apparteneva - e che con enorme senso di responsabilità il presidente De Gregorio ha provato a rimettere le cose su una giusta direzione, supportato, questo sì, da un chiaro mandato politico datogli dalla Giunta De Luca – ha ricordato il consigliere - Risanare i debiti, potenziare e riqualificare la macchina organizzativa reclutando, con un concorso, nuove risorse umane; investire in sicurezza, acquistando nuovi treni, nuovi autobus e provando a recuperare anche gare bloccate e contenziosi pregressi che se non trattati con accuratezza e coraggio si sarebbero rilevati un ulteriore spreco di danaro per Eav e Regione, con un danno ancor maggiore per la qualità del servizio e dunque per gli utenti". "A Cesaro faccio notare – ha incalzato -, ma senza volere nascondere i problemi - ci mancherebbe - che noi ci siamo messi a lavorare per superare ritardi decennali e nel frattempo abbiamo trovato anche il modo per programmare ed investire sul futuro dell'azienda. Non nascondiamo le difficoltà, ma lavoriamo per trovare soluzioni proprio perché sappiamo che la priorità è la qualità e l'efficienza del servizio”. “Non abbiamo ancora la bacchetta magica ma nutriamo un grande senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini campani, anche nell'informazione che si veicola circa le azioni che si mettono in campo per superare i disagi di questi giorni", ha concluso Amato. (Ren)