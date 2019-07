Regione Piemonte: Ruzzola (FI), priorità autonomia differenziata (2)

- "Vi è poi il tema del sostegno ai piccoli Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana, istituzioni che troppo spesso sono state lasciate da sole nonostante la centralità delle loro competenze e del ruolo strategico che esercitano nella nostra Regione - ha aggiunto Paolo Ruzzola - . Per Forza Italia sarà poi centrale il tema della semplificazione: dobbiamo ridurre la burocrazia per aiutare le nostre imprese a creare occupazione e benessere. Infine poi viene la questione della Sanità: dobbiamo risolvere il problema delle liste d’attesa, dare una programmazione finalmente degna di questo nome al comparto, valorizzare la medicina territoriale e rafforzare il servizio di 118. Ogni nostra proposta sarà improntata per riportare il Piemonte a guidare il Nord Italia produttivo”. (Rpi)