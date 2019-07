Droga: traffico di stupefacenti nel casertano, 10 arresti tra i "Casalesi" (2)

- I loro affari, potendo contare sull’illustre parentela con elementi apicali del clan e su una copertura totale da parte di esponenti liberi, tra i quali Gaetano Diana, figlio del noto Elio, esponente apicale del clan dei “Casalesi” e nipote, per parte di madre, di Francesco Schiavone detto “Cicciariello”, attualmente detenuto in regime di 41 bis, sono cresciuti in maniera esponenziale tanto da raggiungere uno stato di monopolio soprattutto nei Comuni a nord di Caserta (Bellona, Vitulazio, Camigliano, ecc…), riuscendo a subentrare nelle varie piazze di spaccio ai gruppi criminali di fatto già operanti in zona. Dalle indagini è inoltre emerso che il gruppo criminale poteva avvalersi della disponibilità di armi e di contatti con compagini criminali straniere, in particolare albanesi, con i quali contrattavano l’acquisto di droga. A tal proposito tra i destinatari del provvedimento vi è un cittadino albanese già tratto in arresto dal Reparto operante per omicidio volontario, commesso in Grecia ed estradato nel 2016 verso quel Paese. (Ren)