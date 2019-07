Sanità: De Luca visita nuovo reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Pozzuoli (Na) (2)

- Il reparto di medicina d'urgenza è stato realizzato completamente ex novo, è dotato di sette posti letto, di cui uno destinato ai pazienti obesi (il letto può ospitare pesi fino a 450 kg). La medicina d'urgenza è un reparto complementare al Pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie - guidato dal primario Fabio Numis - e permetterà, una volta in attività, di gestire e monitorare per un periodo breve i pazienti complessi che, altrimenti, dovrebbero essere ospitati presso la Rianimazione. La medicina d'urgenza sarà attivata non appena si completerà la dotazione del personale del reparto, prevista nelle prossime settimane. Nel corso della visita è stato mostrato un video che illustra il funzionamento del nuovo robot operatorio Da Vinci xi, la tecnologia di questo tipo più avanzata al mondo. Il robot, consegnato lo scorso giugno a Pozzuoli, è già stato utilizzato dalle equipe di urologia e chirurgia per effettuare dodici interventi. Al momento in Campania solo il Pascale, il Cardarelli ed il Monaldi sono dotati di robot operatori. (Ren)